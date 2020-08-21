الصحة في الأردن تحذر من تفشي "كورونا"

21 أغسطس 2020 - 12:48 م

حذر الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات من تفشي فيروس " كورونا" في الأردن مؤكدا أنه منتشر بالبلاد أكثر من السابق ويجب الالتزام بإجراءات السلامة لردع تفشيه .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم :" الأعداد التي تسجل لا يستهان بها و هناك زيادة واضحة في عدد الإصابات لافتا إلي أن مصدرها مخالطين وأحيانا يكون مصدر العدوي غير واضح " .

و أشار إلي أن الوضع الوبائي يشهد منحني و تغير واضح لافتا إلي أن المطمئن أنه لا يوجد تزايد كبير في عدد الإصابات و الزيادات غير متتالية مؤكدا أن التتبع الجيد للمخالطين هو السبب في ذلك .

جدير بالذكر أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الأردن حتى الآن 1498 إصابة .