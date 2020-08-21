» الجندى:اللي يقول كدا يبقي مبيفهمش حاجة

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داعش

خالد الجندي

الأزهر

أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأزهر تصدى لاستخدام سلاح التكفير، وجعله وسيلة للقتل وتصفية الحسابات والتحول لحرب أيديولوجية، بعدما حاولت جماعات الضغط على المؤسسة، لتكفير داعش".

وأضاف الجندى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "الأزهر رفض التكفير، ولم يمنع من مواجهة من يرفعون السلاح ويروعون الآمنين، بل حث على مواجهة هؤلاء الفسقة، معقبا :" اللى يقول الأزهر لم يكفر داعش لا يفهم شيئا، عن الدين ووسطيته".

وتابع: "الأزهر تصدى لأن تكون هذه الحرب عقائدية على الدين، وإنما رأى أن الأمر أمنيًا لا بد من مواجهته بعيدًا عن العقيدة والدين حتى لا تكون حربا دينية".

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