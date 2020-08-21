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عاجل.. الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار

عبد القادر وحيد- وكالات

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أطلاق النار

حكومة الوفاق

مجلس النواب الليبي

وقف فوري

في نبأ عاجل لقناة "سكاي نيوز عربية" صباح اليوم الجمعة، أعلنت حكومة الوفاق الليبية وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.

وقالت حكومة الوفاق الليبية، إن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، داعية لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأكدت حكومة الوفاق على وجوب استئناف إنتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية.

ونقلت سكاي نيوز عن مجلس النواب الليبي قوله: نطالب بالإسراع بتشكيل مجلس رئاسي جديد.

كما طالب بتعهدات دولية بتنفيذ ما تم التوافق عليها، إضافة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل الشعب الليبي.


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