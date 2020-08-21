» محمد على خير: مش هتاخد حاجة من طب وهندسة

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التعليم العالي

القاهرة و الناس

محمد علي خير


طالب الإعلامي محمد على خير، أولياء الأمور بعدم دفع الأبناء إلى كليات القمة مثل الطب والهندسة قائلا، "كفاية طب وهندسة ،الناس قاعدة فى بيوتها ، هياخد إيه من طب ، لازم تدفع ابنك لجامعات تكنولوجية، والذكاء الاصطناعى".

وأضاف خير ، خلال برنامجه "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، قائلا :"هناك جامعة تكنولوجية فى العاصمة الإدارية جديدة، فمن سيتخرجون لابد أن يجدوا سوق عمل، معقبا :"قبل العيد كان السيسى يطالب الحكومة برفع الصادرات من 26 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، وأن أقول أن الـ 100 مليار سنصل بتوطين التكنولوجيا فى مصر".

وتابع :" العالم يتغير ما بعد "كورونا"، العالم لن يذهب للأسمنت والحجارة فقط، فأكبر 5 شركات فى العالم 4 منهم برمجيات، وواحدة فقط موارد طبيعية، فخريطة الاقتصاد فى العالم كله تتغير، فالثروات الطبيعية نفسها تكاد تفقد قيمتها، وخلال الأيام والسنوات القادمة سيكون هناك حرب وغزو على "مازر بورد" الخاصة بالكومبيوتر.

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