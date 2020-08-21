داعية: تفكيرك غير الحكومة هي مسؤولة أمام الله

21 أغسطس 2020 - 12:03 م

رد الدكتور رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، على التساؤل المتعلق بالتأخر في عودة صلاة الجمعة، قائلا :"التفكير في النفس يختلف عن اتخاذ القرار من قبل الحكومة والإدارة، التي تفكر باعتبارها مسؤولة أمام الله".







وأكد "عبد المعز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت عودة صلاة الجمعة في المساجد بعدما تأكدت من سلامة الوضع من خلال التقارير.







وشدد عبدالمعز، على أهمية تجنب الشائعات، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم حذر منها، منذ 14 قرنًا، ، معقبا: "الحكومة بتفكر باعتبار إن ربنا هيسألها عن كل فرد من أفراد الرعية".

