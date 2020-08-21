قرارات عاجلة.. الداخلية الكويتية تطيح بهؤلاء الضباط في قضية التجسس

21 أغسطس 2020 - 11:59 ص

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، قرارا بإيقاف 8 ضباط منهم مدير جهاز أمن الدولة، عن العمل، وذلك لحين انتهاء التحقيق بشأن قضية التجسس على مواطنين.

وبحسب وزارة الداخلية فقد صدرت توجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز أمن الدولة تعود إلى سنة 2018م، فور العلم بها.

وأمر الوزير الصالح بناءً على النتائج الأولية للجنة باستكمال إجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز.

كما أصدر وزير الداخلية القرارات التالية:

أولًا– وقف المدير العام لجهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة، لحين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.

ثانيًا– إحالة واقعة التسجيلات المسربة، بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها، إلى النيابة العامة.

وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني، قد أشارت إلى أن وزير الداخلية أحال تسجيلا آخر يعود إلى عام 2018م متعلقًا بقضية الصندوق الماليزي، تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري، إلى جهات تحقيق مستقلة.

كما أحال مجلس الوزراء وقائعها إلى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة حول الوقائع

يذكر أن صحف كويتية قد ذكرت أن تسريبات تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتسجيلات جرت في أمن الدولة، ظهر بها مدير أمن الدولة طلال الصقر، تتعلق بعمليات تنصّت على عدد من المواطنين.