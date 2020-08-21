» الكهرباء: عندنا احتياطي محترم

21 أغسطس 2020 - 11:54 ص





كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، عن سر عدم انقطاع الكهرباء ،قائلا :" الكهرباء شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات خلال الفترة الماضية، معقبا: "أصبح لدينا احتياطي محترم".







وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن استثمارات الكهرباء بلغت نحو 11 ضعفا ما كان يستثمر قبل ذلك، حيث بلغت حجم الاستثمارات في مجال شبكات نقل الكهرباء 76 مليار جنيه، وفي مجال شبكات توزيع الكهرباء 24 مليار جنيه.





وعن فواتير الكهرباء، أكد أنهم يهتمون بدقة حساب تكلفة الكهرباء للمواطن المصري، وهو نفس الأمر الذي يحرص عليه الرئيس السيسي، منوها بأنهم اطلقوا منصات إليكترونية تساعد المواطن على معرفة حجم استهلاكه، وحساب قيمة الفاتورة.

