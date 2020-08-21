» إعلامي : فيه كارثة بتحصل هناك متعرفوهاش

21 أغسطس 2020 - 11:42 ص

كشف الإعلامي محمد موسى، عن كارثة بشوارع قرية كفر غطاطي التابعة لمحافظة الجيزة ، قائلا :" في كارثة بتحصل هناك الشوارع تحولت إلى مقالب قمامة وأسفل الكوبري الدائري ".







وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم،قائلا :" سيارات ردم مخلفات المباني والقمامة تلقي بظلالها أسفل الكوبري حتى تحول إلى مقلب قمامة مفتوح أمام الجميع والمارة، مما يتسبب في انتشار الأمراض لأهالي القرية.







وناشد موسى محافظ الجيزة ورئيس الحي والمسئولين في هيئة النظافة بالنظر للوضع تحت كوبري غطاطي والعمل على رفع القمامة مع تغليظ العقوبة لأي مخالف.

