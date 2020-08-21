بعد الزواج في الجنة.. ماذا قال إمام الحر م المكي عن "السحر"

21 أغسطس 2020 - 11:32 ص

وجه أحد متابعي الداعية السعودي عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق سؤالا له ، وأنه يعاني من السحر.

وكتب قائلا :" شيخ عادل بارك الله فيك أتعبنا السحر، أتعبنا تسلط أقوى أنواع الجن.. المشكلة ياشيخ عادل هو تجديد السحر ، والسحر من أقوى الانواع . ياشيخ عادل كيف يمكنني ان اعرف مكان السحر هل هو مدفون في قبر أم في البحر أم معلق بطير" .

وجاء رد الكلباني قائلا : "للأسف لا علم لي بهذه الأمور"

وعلق محبو الكلباني بالقول :" يا شيخنا كيف لا علم لك .. أنت أصلاً ساحر محترف أجل هالحب اللي بقلوبنا لك وشو ؟ الله يحفظك من كل شر و المسلمين أجمعين".

وعلق آخر :" هذا مقتنع ان مسلط عليه اقواى انواع الجن ومقتنع ان السحر تجدد وكمان يبغى يعرف مكان السحر الله يعينك على هذه الاوهام والخزعبلات

وقال أحد رواد تويتر :" يا شيحنا اختصرها على هذا الغبي واقنعه يراجع اقرب عيادة نفسية

ليرد عليه أحد المتابعين:" إتقو الله يابشر. الحياه مداها قصير. ( قل خيراً او اصمت ) فيك ملكين يمينك وشمالك كل شي مسجل. وأثناء الغرغرة يرجع لك شريط حياتك .

وكان الكلباني قد غرد بتدوينات مثيرة عن الزوجان والغناء في الجنة قائلا :" إنَّ أزواجَ أهلِ الجنةِ ليغُنِّين أزواجَهنَّ بأحسنِ أصواتٍ ما سمعها أحدٌ قطُّ.. الحديث"

وأضاف أن هناك، في الجنة لا عمل، لا شقاء، لا جوع لا عري، لا ظمأ، لا خوف، لا هم، ولا شمس ولا زمهرير . يا الله، إنا نسألك الجنة.