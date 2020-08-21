بالسم.. تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس التونسي " قيس سعيد"

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اغتيال

رجل اعمال

السم

قيس سعيد

كشفت وسائل إعلام تونسية عن محاولة اغتيال للرئيس التونسي قيس سعيد، والتي خطط لها رجل أعمال.

وفي التفاصيل فقد نشرت صحيفة "الشروق" التونسية اليوم، ما قالت إنه مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، عبر دس السم له في الخبز.

وبحسب الصحيفة فإن رجل أعمال عرض 20 مليون دينار تونسي رشوة لأحد عمال مخبز يزود رئاسة الجمهورية بالخبز، كي ينفذ مخطط الاغتيال.

ونقلت عن العامل ما كشفه للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال جره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث قال إن رجل أعمال شاب عمد إلى رشوة أحد عمال المخابز الذي تقتني منه مؤسسة رئاسة الجمهورية خبزها والمرطبات، رشوته بمبلغ 20 مليون دينار مقابل وضع مواد سامة داخل العجين الخاص بطلبية مؤسسة الرئاسة التونسية.

كما كشف العامل عن المخطط للأجهزة الأمنية، حيث كلف هو بتسميم رئيس الجمهورية، فيما جرى تكليف زميله بتسميم محامية حقوقية شهيرة وزوجة مسئول كبير.

ونوهت الصحيفة أن  فرقة مكافحة الإجرام تكفلت بالملف، وأن سياسيين ربما يكونوا قد متورطين في مخطط الاغتيال.




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