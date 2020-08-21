الجزائر تصدر قرارا هاما بخصوص الأطفال مجهولى النسب

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الجزائر

النائب العام

مجهولي النسب

عدلت الحكومة الجزائرية قانونا من شأنه أن يتيح للأطفال الذين يجهلون نسبهم أن يحصلوا علي لقب من يتولون كفالتهم إذا رغبوا في ذلك .

وكان الوزير الأول الجزائري ، عبد العزيز جراد ، قد أصدر مرسوما في عام 1971 لتغيير اللقب الخاص بمجهولي النسب .

وبحسب القرار الذي تم نشره في العدد السابع والأربعين في الجريدة الرسمية فقد تم تحديد شروط طلب تغيير اللقب ، حيث علي الشخص الذي يريد تغيير لقبه تقديم طلب لدي وكيل الجمهورية " النائب العام " سواء في مكان الإقامة أو في مكان ميلاد الطفل .

و بناء علي التعديل يتمكن الشخص الذي يتولي الكفالة أن يمنح لقبه للطفل المكفول أو أن يقوم بتغيير لقبه .


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