الجزائر تصدر قرارا هاما بخصوص الأطفال مجهولى النسب

21 أغسطس 2020 - 11:09 ص

عدلت الحكومة الجزائرية قانونا من شأنه أن يتيح للأطفال الذين يجهلون نسبهم أن يحصلوا علي لقب من يتولون كفالتهم إذا رغبوا في ذلك .

وكان الوزير الأول الجزائري ، عبد العزيز جراد ، قد أصدر مرسوما في عام 1971 لتغيير اللقب الخاص بمجهولي النسب .

وبحسب القرار الذي تم نشره في العدد السابع والأربعين في الجريدة الرسمية فقد تم تحديد شروط طلب تغيير اللقب ، حيث علي الشخص الذي يريد تغيير لقبه تقديم طلب لدي وكيل الجمهورية " النائب العام " سواء في مكان الإقامة أو في مكان ميلاد الطفل .

و بناء علي التعديل يتمكن الشخص الذي يتولي الكفالة أن يمنح لقبه للطفل المكفول أو أن يقوم بتغيير لقبه .