الأوقاف: الجمعة القادمة انفراجة تثلج الصدور

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صلاة الجمعة

الأوقاف

الأولى

كورونا

وصف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، القرار الأخير للحكومة بعودة صلاة الجمعة بالانفراجة معقبا :" انفراجة أثلجت الصدور وشفت القلوب، سائلًا الله عز وجل أن تتم الانفراجة كاملة في الأيام القادمة.

وأضاف "أبو عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الجمعة، معقبا : "عندنا أمل وثقة ويقين في وعي الشعب المصري، لأننا لمسنا كل إيجابي من الشعب المصري والتزام الناس بجميع الإجراءات الاحترازية في بقية الصلوات الجماعية ".

وتابع:" الإجراءات المتبعة في صلاة الجمعة ستكون نفس الإجراءات التي جرى اتباعها في الصلوات الجماعية العادية، حتى تكون المساجد مهيأة لاستقبال المصلين، مثل التوضؤ في المنزل واصطحاب سجادات الصلاة الشخصية إلى المساجد".

وواصل حديثه :" لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال هذه الفترة خوفًا من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صلاة الجمعة ليست فيها إلزام الناس، لأن مصر تعيش حالة استثنائية بسبب أزمة انتشار جائحة كورونا.

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