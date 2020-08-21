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حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

الحياة السياسية

حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول
حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول

عبد القادر وحيد

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المركز الإعلامي

فرض ضريبة

عملاء المحمول

عقب أنباء بشأن فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، حيث أكد أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خدمات المحمول سواء المكالمات أو الرسائل النصية، منوها أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.


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