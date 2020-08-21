زلزال 6.8 ريختر يضرب إندونيسيا

21 أغسطس 2020 - 10:58 ص

تعرضت إندونيسيا صباح اليوم لزلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة علي مقياس ريختر بمنطقة بحر باندا مقابل أرخبيل إندونيسيا .

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أعداد الضحايا والمصابين كما لم يتم إصدار أي تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية .

و أعلن المركز الأوربي المتوسطي للزلازل إن هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 ريختر وقعت في بحر باندا قبالة إندونيسيا في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ، لافتا إلي أن الزلزال كان علي عمق 640 كيلو متر .