هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

21 أغسطس 2020 - 10:53 ص

في واقعة صادمة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحديث عنها، تعرضت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 16 عاما لجريمة اغتصاب جماعي.

وكان نحو 30 إسرائيليا بعسقلان، تنابوا على اغتصاب الفتاة في أحد فنادق مدينة إيلات في خليج العقبة، حيث تم اعتقال عدد من المتهمين.

وأثارت القضية صدمة في أنحاء إسرائيل، حيث قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، أمس الخميس، حملة إدانة للاغتصاب الجماعي.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائل أن الشهادات تشير إلى أن الرجال اصطفوا أمام غرفة فندق الفتاة القاصر، ينتظرون دورهم لاغتصابها، حيث فشل شهود العيان في التدخل.

من جانبه غرد نتنياهو على صفحته في موقع تويتر قائلا: "هذا صادم، لا توجد كلمة أخرى. هذه ليست جريمة بحق الفتاة فحسب، إنها جريمة ضد الإنسانية نفسها، وتستحق كل الإدانة، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

بينما أضاف غانتس في تغريدة له: "منذ ظهر أمس، كنت أحاول، وفشلت في فهم: ما هو الرجل الذي يقف في صف مزدحم مع العشرات غيره، في طريقه إلى غرفة كانت فيها فتاة، الفتاة المشوشة، مستلقية، تحاول إثبات ذلك؟".

وأضاف: "لا يزال تحقيق الشرطة جاريا، لكن من المهم أن أنقل رسالة إلى أولئك الذين شاركوا أو شهدوا على هذه القضية أو غيرهم: الشيء الوحيد الذي أثبتته هو مدى فساد روحك وأخلاقك. قبل الجانب الإجرامي، هناك بحث أخلاقي عن النفس يجب القيام به هنا".

وكانت المراهقة قد قدمت شكوى للشرطة يوم الجمعة الماضية، وتم اعتقال مشتبه به يوم الأربعاء، وتمديد حبسه لمدة 5 أيام في محكمة الصلح بعسقلان.



