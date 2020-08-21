  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:00 ص
Advertisements
بحث متقدم
اغتصاب قاصر بفندق إيلات

هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

الشاب إيهاب أحمد

بعد 20 عاما ..شاب يعثره على أسرته ..تفاصيل مبكية

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

بشرى بالكويت.. قرار جددي لمجلس الوزراء

بشرى بالكويت.. قرار جديد لمجلس الوزراء

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

الإبراشي: دولة جاسوسية تحدثنا عن الشرف

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

نتنياهو يتدخل..

هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

الحياة السياسية

اغتصاب قاصر بفندق إيلات
اغتصاب قاصر بفندق إيلات

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

المالية : إنهاء لمنازعات الضريبة المستحقة بـ 30 مليار و276 مليون جنيه

#

بكري: الشاطر أبلغ باترسون أننا مسيطرون على الوضع

في واقعة صادمة دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحديث عنها، تعرضت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 16 عاما لجريمة اغتصاب جماعي.

وكان نحو 30 إسرائيليا بعسقلان، تنابوا على اغتصاب الفتاة في أحد فنادق مدينة إيلات في خليج العقبة،  حيث تم اعتقال عدد من المتهمين.

وأثارت القضية صدمة في أنحاء إسرائيل، حيث قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، أمس الخميس، حملة إدانة للاغتصاب الجماعي.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائل أن الشهادات تشير إلى أن الرجال اصطفوا أمام غرفة فندق الفتاة القاصر، ينتظرون دورهم لاغتصابها، حيث فشل شهود العيان في التدخل.

من جانبه غرد نتنياهو على صفحته في موقع تويتر قائلا: "هذا صادم، لا توجد كلمة أخرى. هذه ليست جريمة بحق الفتاة فحسب، إنها جريمة ضد الإنسانية نفسها، وتستحق كل الإدانة، ويجب تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

بينما أضاف غانتس في تغريدة له: "منذ ظهر أمس، كنت أحاول، وفشلت في فهم: ما هو الرجل الذي يقف في صف مزدحم مع العشرات غيره، في طريقه إلى غرفة كانت فيها فتاة، الفتاة المشوشة، مستلقية، تحاول إثبات ذلك؟".

وأضاف: "لا يزال تحقيق الشرطة جاريا، لكن من المهم أن أنقل رسالة إلى أولئك الذين شاركوا أو شهدوا على هذه القضية أو غيرهم: الشيء الوحيد الذي أثبتته هو مدى فساد روحك وأخلاقك. قبل الجانب الإجرامي، هناك بحث أخلاقي عن النفس يجب القيام به هنا".

وكانت المراهقة قد قدمت شكوى للشرطة يوم الجمعة الماضية، وتم اعتقال مشتبه به يوم الأربعاء، وتمديد حبسه لمدة 5 أيام في محكمة الصلح بعسقلان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول
» عراك بالأيدي بين سيدتين علي متن طائرة ..لهذا السبب
» الكشف عن سبب حمل طائرة هليكوبتر بقرة في الهواء
» بعد إعلان خطوبته .. أحمد سعد :" خطبت ست بجد "
» شبيه النقشبندي: "شرف كبير لي"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» لبنان.. 25 مليار دولار حجم خسائر انفجار مرفأ بيروت
» "صناعة الدواء": إنتاج لقاح "كورونا" قد يستغرق 3 سنوات
» ترامب للعراق: لن أنسحب إلا بعد تحقيق هذا الغرض
» مقتل 9 محتجين وإصابة 24 في أعمال الشغب بإثيوبيا
» متهمة «جو بايدن» باغتصابها تفتح النار على الديمقراطيين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة