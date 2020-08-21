» عراك بالأيدي بين سيدتين علي متن طائرة ..لهذا السبب

21 أغسطس 2020 - 10:50 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدتين يتشاجران علي متن طائرة تابعة لشركة خطوط أمريكية بسبب مقعد ثم تحول بعد ذلك لاشتباك بسبب الأقنعة .

ويظهر مقطع الفيديو السيدتين وهم يتشابكان بالأيدي علي المقعد بين سيدتين أحداهن ترتدي قناع و الأخرى لا ترتديه ثم اشتبكا بسبب رغبة السيدة في أخذ القناع من الأخرى .

ولاقي الفيديو ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع تعليق مصور مقطع الفيديو الذي كان يصف ما يحدث لمتابعيه .

شاهد الفيديو ..