بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

21 أغسطس 2020 - 10:41 ص

عقب انفجار مرفأ بيروت الذي ضرب العاصمة اللبنانية في الرابع من الشهر الجاري، تم الكشف عن 2700 طن من نترات الأمونيوم وهي كمية تعادل تلك التي سببت بانفجار مرفأ بيروت، مرسلة إلى مالي مخزنة حاليا في ميناء العاصمة السنغالية دكار، بحسب ما ذكر مسؤولون سنغاليون.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، قالت سلطات الموانئ السنغالية في بيان لها إن حوالي 3050 طنا من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار، مضيفة أن "350 طنا أرسلت بالفعل إلى مالي" التي لا تملك أي منفذ بحري.

وأضافت أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضا لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب الذي وقع الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن "بابا درام" مسؤول الميناء أن وزارة البيئة رفضت ذلك، مضيفة أننا طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال طلب الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة آمنة.

وأكدت سلطات ميناء دكار أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة لما حدث في بيروت.

من جانبه عرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومترا عن دكار.