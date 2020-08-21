  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:01 ص
Advertisements
بحث متقدم
اغتصاب قاصر بفندق إيلات

هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

الشاب إيهاب أحمد

بعد 20 عاما ..شاب يعثره على أسرته ..تفاصيل مبكية

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

بشرى بالكويت.. قرار جددي لمجلس الوزراء

بشرى بالكويت.. قرار جديد لمجلس الوزراء

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

الإبراشي: دولة جاسوسية تحدثنا عن الشرف

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

الحياة السياسية

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة
بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

عبد القادر وحيد - وكالات

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة في لبنان بعد انفجار بيروت

#

شهادة خطيرة من فنانة بشأن انفجار مرفأ بيروت تغير مجرى الأحداث

#

فايلر لصالح جمعة: هتاخد فرصة معايا بس بـ 3 شروط

#

تسريب رسالة صوتية لرجاء الجداوي من داخل العزل: الموضوع خطير

مالي

السنغال

مرفأ بيروت

دكار

نترات الأمونيوم

عقب انفجار مرفأ بيروت الذي ضرب العاصمة اللبنانية في الرابع من الشهر الجاري، تم الكشف عن 2700 طن من نترات الأمونيوم وهي كمية تعادل تلك التي سببت بانفجار مرفأ بيروت، مرسلة إلى مالي مخزنة حاليا في ميناء العاصمة السنغالية دكار، بحسب ما ذكر مسؤولون سنغاليون.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، قالت سلطات الموانئ السنغالية في بيان لها  إن حوالي 3050 طنا من نترات الأمونيوم وصلت إلى دكار، مضيفة أن "350 طنا أرسلت بالفعل إلى مالي" التي لا تملك أي منفذ بحري.

وأضافت أن الكمية المتبقية كان يفترض إرسالها إلى مالي أيضا لكنها أغلقت حدودها بسبب الانقلاب الذي وقع الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن "بابا درام" مسؤول الميناء أن وزارة البيئة رفضت ذلك، مضيفة أننا طلبنا من المالك اتخاذ إجراءات لسحب المنتج من السنغال.

وكان الرئيس السنغالي ماكي سال طلب الأربعاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء وضع خطة لجعل مستودعات تخزين المنتجات الكيميائية الخطيرة آمنة.

وأكدت سلطات ميناء دكار أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتجنب كارثة مماثلة لما حدث في بيروت.

من جانبه عرض مالك نترات الأمونيوم تخزينها على قطعة أرض يملكها في منطقة تبعد ثلاثين كيلومترا عن دكار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول
» عراك بالأيدي بين سيدتين علي متن طائرة ..لهذا السبب
» الكشف عن سبب حمل طائرة هليكوبتر بقرة في الهواء
» بعد إعلان خطوبته .. أحمد سعد :" خطبت ست بجد "
» شبيه النقشبندي: "شرف كبير لي"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» لبنان.. 25 مليار دولار حجم خسائر انفجار مرفأ بيروت
» "صناعة الدواء": إنتاج لقاح "كورونا" قد يستغرق 3 سنوات
» ترامب للعراق: لن أنسحب إلا بعد تحقيق هذا الغرض
» مقتل 9 محتجين وإصابة 24 في أعمال الشغب بإثيوبيا
» متهمة «جو بايدن» باغتصابها تفتح النار على الديمقراطيين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة