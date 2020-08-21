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17 طن لحوم توزعها الأوقاف اليوم في هذه المحافظات

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ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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الأوقاف

لحوم الأضاحي

الاسر الاولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف أن مديرياتها ستقوم بتوزيع 17 طن لحوم اليوم من لحوم الأضاحي علي المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية .

والمحافظات التي يتم التوزيع بها هي " الجيزة و الإسكندرية و  الشرقية  " وسيتم توزيع 4 طن بها ، و 3 طن لمحافظة الإسماعيلية و 2 طن لمحافظة جنوب سيناء " وذلك للأسبوع الثالث علي التوالي .

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أعلنت أن ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن هو 223 ألف كيلو من اللحوم ، لافتة إلي أنه يتم التعامل بمنتهي الاحترام والإنسانية مع الأسر ، لافتة إلي أنه لا يتم التصوير عند التوزيع مراعاة لمشاعرهم كما أنه يتم أتباع الإجراءات الاحترازية .


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