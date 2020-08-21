لصوص يسرقون خزنة مليئة بالمال من متحف النينجا الياباني‎

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وكالات- الدويني فولي

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لصوص

اليابان

سرقة

النينجا

سرقت خزنة تحتوي على مليون ين ياباني، ما يعادل نحو 9500 دولار، من متحف مخصص لمحاربي النينجا في وسط اليابان، في عملية نفذها اللصوص على طريقة النينجا.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الخزنة التي كانت موضوعة فيها إيرادات متحف النينجا في إيغا-ريو سرقت، ليل يوم الأحد الإثنين، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية.

ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد دقائق فلاحظت أن الخزنة اختفت وأن اللصوص دخلوا بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية، هي عبارة عن مخل، بحسب وكالة ”كيودو“.

وكانت الخزنة التي تزن نحو 150 كيلوغراما تحوي إيرادات تذاكر الدخول التي بيعت خلال عطلة الأسبوع، أي نحو 1100 تذكرة، وفق ما ذكرت صحيفة ”أساهي“.

ويحظى متحف إيغا الواقع على بعد نحو 350 كيلومترا جنوب غرب طوكيو، بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدي لمحاربي النينجا، واكتشاف تقنياتهم السريّة، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ“شوريكن“، وهي السلاح المعدني التقليدي لهؤلاء المحاربين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعتي النينجا الأشهر في اليابان كانتا تنتميان إلى إيغا، وإلى مدينة كوكا في مقاطعة شيغا المجاورة.

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