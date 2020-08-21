  • الجمعة 21 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:00 ص
Advertisements
بحث متقدم
اغتصاب قاصر بفندق إيلات

هزّت إسرائيل.. تناوب على اغتصابها 30 شخصا بفندق إيلات

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

بعد بيروت.. آلاف الكيلوهات من نترات الأمونيوم داخل مخزن بهذه الدولة

الشاب إيهاب أحمد

بعد 20 عاما ..شاب يعثره على أسرته ..تفاصيل مبكية

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

تركي الحمد: فلسطين لن تعود مثل "دم الحسين"

بشرى بالكويت.. قرار جددي لمجلس الوزراء

بشرى بالكويت.. قرار جديد لمجلس الوزراء

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

ردود مفاجئة لعلاء مبارك عن أحمد عز

الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

الجارالله لبن زايد: أما الزبد فيذهب جفاء " قرارك عين الحكمة"

الإبراشي: دولة جاسوسية تحدثنا عن الشرف

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

بشرى بالكويت.. قرار جديد لمجلس الوزراء

الحياة السياسية

بشرى بالكويت.. قرار جددي لمجلس الوزراء
بشرى بالكويت.. قرار جددي لمجلس الوزراء

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن دخول الأجانب مصر

#

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مباريات دوري الأبطال

#

قرار جديد من "الجبلاية" بشأن كأس مصر

#

قرار جديد من المحكمة بشأن عبير بيبرس

الكويت

مجلس الوزراء

كورونا

إلغاء الحظر

قرر مجلس الوزراء الكويتي إلغاء قرار حظر التجول الجزئي المفروض احترازيا في جميع أرجاء الكويت بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن مجلس الوزراء أنه اعتبارا من الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري سيتم البدء في تنفيذ القرار، مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة كالحفلات وإقامة الولائم والاستقبالات والتجمعات في الديوانيات.

  ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم أنه سعيا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات، العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة فرض ضريبة دمغة جديدة على عملاء المحمول
» عراك بالأيدي بين سيدتين علي متن طائرة ..لهذا السبب
» الكشف عن سبب حمل طائرة هليكوبتر بقرة في الهواء
» بعد إعلان خطوبته .. أحمد سعد :" خطبت ست بجد "
» شبيه النقشبندي: "شرف كبير لي"
» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» لبنان.. 25 مليار دولار حجم خسائر انفجار مرفأ بيروت
» "صناعة الدواء": إنتاج لقاح "كورونا" قد يستغرق 3 سنوات
» ترامب للعراق: لن أنسحب إلا بعد تحقيق هذا الغرض
» مقتل 9 محتجين وإصابة 24 في أعمال الشغب بإثيوبيا
» متهمة «جو بايدن» باغتصابها تفتح النار على الديمقراطيين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة