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بعد إعلان خطوبته .. أحمد سعد :" خطبت ست بجد "

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أحمد سعد
أحمد سعد

متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

احمد سعد

علياء بسيوني

غرد الفنان أحمد سعد علي صفحته الرسمية علي موقع التدوينات " تويتر" بعد إعلان خطوبته قائلا :" خطبت ست بجد " .

وكان الفنان عقد خطوبته رسميا علي عارضة الأزياء علياء بسيوني مساء أمس وشارك متابعيه علي مواقع التواصل بصورة له مع خطيبته وعلق علي الصورة قائلا :" النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي .. عارفين ليه عملتهم نفس التاريخ .. عشان تاريخ ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي .. حد فهم قصدي " .

وكان الفنان أحمد سعد ظهر مع علياء بسيوني في حفل عيد ميلادها والتقط معها صورا تذكارية بهذه المناسبة مما جعل متابعيه يتساءلون عن طبيعة العلاقة بينهم .  



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