» شبيه النقشبندي: "شرف كبير لي"

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بسمة وهبة

أون

الهجرة النبوية

عبد الرحمن أسامة

هنأ المنشد عبد الرحمن أسامة، الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد ، معربا عن سعادته بتشبيهه بالمبتهل الراحل سيد النقشبندي معقبا :"شرف كبير لي ". 

وتحدث "أسامة"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "أون"، عن دروس هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، مؤكدًا أن لها دروسا كثيرة يجب أن يتعلمها المسلمون.

وتابع :"دروس الهجرة أولها حب الوطن، مدللًا على ذلك بأن النبي كان يحب مكة حبًا شديدًا ،مشددًا على أن حب الوطن شيء مهم جدًا ويجب على كل إنسان أن يحب وطنه، معقبا :"حب الوطن أهم من دروس الهجرة".

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