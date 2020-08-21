فيضان مدمر يضرب الصين

21 أغسطس 2020 - 09:19 ص

تعرضت الصين مساء أمس لفيضان مدمر مما جعل السلطات الصينية تخلي أكثر من 100 ألف شخص من منطقة منبع نهر يانجتسي والتي تشهد أكثر الفيضانات تدميرا منذ 40 عاما .

وتسبب الفيضانات في جرف القوارب السياحية كما تسبب في قطع الطرق و تدمير الجسور ولم يتم الإعلان رسميا عن أعداد ضحايا الفيضانات حتى الآن .

جدير بالذكر أن مقر قيادة مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة شرق الصين أن أكثر من 6.42 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الناجمة عن الأمطار في الفترة من 6 يوليو إلي 14 يوليو .