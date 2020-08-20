» لبنان.. 25 مليار دولار حجم خسائر انفجار مرفأ بيروت

قال مستشار رئيس الجمهورية اللبنانى، رفيق شلالة، إن حجم الخسائر المقدرة حتى الآن جراء انفجار بيروت، 25 مليار دولار، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية فى لبنان حاليا صعبة للغاية بسبب تراكم الفساد.



أضاف شلالة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن التحقيقات مستمرة فى حادث انفجار مرفأ بيروت حتى الآن، وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود إهمال من قبل القائمين على المرفأ، نتيجة عدم اتخاذهم أى إجراءات من شأنها تحمى بيروت من هذا انفجار هذا الكم الكبير من نترات الأمونيوم.

