» مقتل 9 محتجين وإصابة 24 في أعمال الشغب بإثيوبيا

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لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، اليوم الخميس، على يد قوات الأمن الإثيوبية، في استمرار لحملة القمع التي تشنها الحكومة ضد المعارضة.


وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن قوات الأمن الإثيوبية قتلت 5 على الأقل، فيما أفادت وسائل إعلام أخرى بمقتل 9، على يد قوات الأمن في تظاهرات للمعارضة الإثيوبية ضد حكومة آبي أحمد.


وأشارت فراسن برس إلى أن 24 شخصا على الأقل في هرار أًصيبوا من جراء عنف الشرطة. فيما وقعت اشتباكات في نحو 13 موقعا في اقليم أوروميا.

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