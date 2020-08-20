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إخلاء سبيل الراقصة المعلقة من شعرها بفرح شعبي

قضايا وحوادث

فتاة معلقة من شعرها
فتاة معلقة من شعرها

أحمد سالم

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إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل صاحبة الفيديو الذى اظهرها أثناء اداء فقرة استعراضية بأحد الأفراح وهى معلقة من شعرها بضمان محل إقامتها، وكذلك جدها بكفالة 1000 جنيه، فى اتهامها بإقامة عروض دون الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية .

وكشفت التحقيقات بأن المتهمين واجها اتهامات ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص، وانه بخصوص الفيديو المتداول بشأنها فيديو قديم ولا يوجد فيه استغلال  لها.

وحضر مع المتهمين صبحي بيومى المحامي، الذى طلب اخلاء سبيلهما باى ضمان لوجود لهما محل اقامة دائم ومعلوم، والاتهامات الموجهة إليهم لا تمس بالأمن القومي، ولا تمثل خطرا على الامن العام وليس من شأنها تكدير الشأن العام.

واضاف امام النيابة بأن الفرقة الخاصة بالمتهمين تقوم بعمل حفلات رسمية لجهات حكومية كثيرة، مثل المدارس والفنادق والاماكن الرسمية وخلال فترة كورونا توقف عملهم بشكل كامل.


وكان تداولت مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لفتاة تؤدى فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهى معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة".

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة، وتبين أنها (تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية- وعمرها 19 سنة – ومقيمة بكفرالشيخ).

وباستدعائها قررت أنها مدربة على هذه الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات. 

وأقر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات فى الأفراح، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذى تم تداوله مصورا بأحد الأفراح بكفرالشيخ منذ عام تقريبًا، وأنهما لا يحملان تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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