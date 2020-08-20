  • الخميس 20 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:05 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

السويد تسجل أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا

الشرطة الكويتية

قرار مفاجئ.. الكويت تعلن إلغاء حظر التجوال

أرشيفية

عروس تقتل زوجها في ليلة الدخلة والسبب صادم

«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

قرقاش

"قرقاش" يعلن مكان سفارة الإمارات في إسرائيل

ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

تسريب - ارشيفية

تسريب صادم يهز الكويت ووزير الداخلية يتوعد

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يتصدر الترند في مصر والسعودية بشكل مفاجئ

سلطان عمان ونجله

من هو نجل سلطان عمان الذي عينه وزيرًا؟

خلال النصف الأول من عام 2020

السويد تسجل أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

#

كورونا.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات من مارس

#

«نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

#

فرنسا.. تسجيل أدنى حصيلة وفيات بـ"كورونا" منذ أول أبريل

سجلت السويد أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا في النصف الأول من عام 2020، وفقًا لمكتب الإحصاء الرسمي للبلاد .
وخلال الفترة ما بين يناير ويونيو من هذا العام، تم تسجيل 51405 حالة وفاة - أكثر من 6500 حالة وفاة (أو 15 في المائة) خلال نفس الفترة من عام 2019.

ويعد هذا هو أكبر عدد من الوفيات في السويد خلال النصف الأول من العام منذ عام 1869، عندما ضربت البلاد المجاعة ومات 55431 شخصًا.

كما شهدت البلاد أدنى زيادة في عدد السكان منذ عام 2005، مع رقم فائض بلغ 6860 في عام 2020 وهو أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق.

وشهدت أرقام الهجرة انخفاضًا بنسبة 34.7 في المائة عن نفس الفترة من عام 2019 ، مع انخفاض الأرقام بشكل أساسي في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.

وعلى عكس معظم البلدان، لم تدخل السويد في حالة إغلاق عندما انتشر الوباء في جميع أنحاء أوروبا في أوائل الربيع. بدلاً من ذلك، كان هناك تركيز على المسؤولية الشخصية، مع بقاء معظم الحانات والمدارس والمطاعم والصالونات مفتوحة.

وعلى الرغم من النهج الأكثر استرخاءً، إلا أن 7.3 في المائة فقط من الناس في ستوكهولم طوروا الأجسام المضادة اللازمة لمكافحة المرض بحلول أواخر أبريل - أقل بكثير من 70-90 في المائة اللازمة لمناعة القطيع.

وبحلول أوائل يونيو، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد أكثر من 4500. وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، يبلغ عددها الآن 5،802.

واعترف كبير علماء الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل في يونيو أن وكالة الصحة العامة في البلاد "لم تكن تعلم أنه ستكون هناك مثل هذه الاحتمالية الكبيرة لانتشار المرض في دور رعاية المسنين، مع حدوث الكثير من الوفيات".

لكنه قال لصحيفة (Dagens Nyheter) السويدية: "هناك أشياء كان بإمكاننا القيام بها بشكل أفضل ولكن بشكل عام أعتقد أن السويد اختارت الطريق الصحيح".

وفي مقابلة مع كريستيان أمانبور من شبكة CNN في يوليو، دافع تيجميل مرة أخرى عن نهج البلاد. وقال: "أعتقد أننا ما زلنا نعتقد أن الإستراتيجية خدمتنا بشكل جيد للغاية في العديد من الجوانب المختلفة".

وأضاف: "أعلم أن عدد القتلى مرتفع للغاية. إنه ليس مرتفعًا للغاية إذا قارنته ببلدان مثل بلجيكا أو هولندا أو المملكة المتحدة، وهي دول بها وباء مشابه من نواح كثيرة أكثر من بلدان الشمال المجاورة لنا. لا يوجد دليل حقًا على أن الأشخاص ينقذون في مرافق الرعاية طويلة الأجل في السويد".


وقال إنه عندما رأت السلطات المشاكل في دور الرعاية، تم توزيع المشورة وتراجعت الحالات بسرعة وأصبح الآن شبه معدوم.


وأوضح تيجنيل، الخميس، أن السويد لا توصي باستخدام أقنعة الوجه، والتي تعتبر أساسية للحد من انتشار الفيروس في العديد من الدول الأخرى، لأنها قد تشجع الناس على تحمل المزيد من المخاطر.


وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "من الخطر للغاية الاعتقاد بأن أقنعة الوجه ستغير اللعبة عندما يتعلق الأمر بـ كوفيد - 19".


وأضاف: "يمكن لأقنعة الوجه أن تكون مكملة لأشياء أخرى عندما تكون أشياء أخرى في مكانها بأمان. ولكن لتبدأ بوضع أقنعة الوجه ثم تعتقد أنه يمكنك الازدحام في حافلاتك أو مراكز التسوق الخاصة بك - فهذا بالتأكيد خطأ".


كما دفعت السويد ثمنًا اقتصاديًا باهظًا، على الرغم من عدم إغلاقها. ونقلت شبكة CNN عن شركات الضيافة والسياحة، أنها تعرضت لضربة كبيرة ، وتم عزل الشركات المصنعة عن سلاسل التوريد الدولية.
وما يقرب من 50 في المائة من اقتصاد البلاد مبني إلى حد كبير على تصدير البضائع إلى الخارج، ودمرت الأزمة العالمية الطلب الدولي.


من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السويدي بأكثر من 5 في المائة مع فقدان مئات الآلاف من الوظائف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» متهمة «جو بايدن» باغتصابها تفتح النار على الديمقراطيين
» بسبب «اللايكات».. فتاة تنتحر أثناء حديثها إلى صديقها عبر الهاتف
» دراسة: احتمالات الإصابة بكورونا على متن الطائرات «ضئيلة»
» مصرع شاب بسبب «سمكة قاتلة»
» السلطات الأمريكية تقطع الكهرباء عن منزل نجم «تيك توك»
» بعد نقلها إلى المشرحة.. عجوز تموت مرتين في غضون أيام
» ابحث عن المتورطين.. فيديو مخل داخل دور السينما
» 3995 إصابة كورونا في العراق آخر 24 ساعة
» وفاة لاعبة جمباز في حادث ماسأوي أثناء التدريب
» تراجع في أعداد مصابي كورونا بالسعودية
» متى تجوز صلاة الجمعة في المنزل ظهرًا.. الأزهر يجيب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة