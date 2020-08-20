» دراسة: احتمالات الإصابة بكورونا على متن الطائرات «ضئيلة»

20 أغسطس 2020 - 09:45 م

قد يبدو الجلوس بين عدد من الغرباء على متن طائرة، وضعًا محفوف بالمخاطر خلال الوقت الحالي، لكن خبراء يشيرون إلى عدد قليل جدًا من الحالات الموثقة لانتقال فيروس كورونا أثناء رحلات الطيران.





وأدى الخوف من الطيران أثناء الوباء إلى انخفاض كبير في الحركة الجوية العالمية، والتي تم تقييدها أيضًا بسبب إغلاق الحدود.





وفي حالة واحدة، تم اختبار نحو 328 من الركاب وأفراد الطاقم بعد أن علم أن 12 من ركاب أول رحلة من الولايات المتحدة إلى تايوان في 31 مارس كانت لديهم أعراض في ذلك الوقت. ومع ذلك، فإن نتائج اختبار جميع الركاب الآخرين سلبية، وكذلك أفراد الطاقم.





وبينما كانت هناك بالتأكيد حالات إصابة ركاب بنقل الفيروس إلى طاقم طائرة أو مسافرين آخرين في الأشهر الأخيرة، فإن معدلات انتقال الفيروس منخفضة.





ووجدت دراسة نُشرت مؤخرًا في المجلة الطبية (JAMA Network Open) دليلًا على احتمال انتشار فيروس كورونا خلال رحلة استغرقت أربع ساعات من تل أبيب إلى فرانكفورت في مارس.





وأصيب راكبان بالعدوى بعد السفر مع مجموعة من السياح الذين كانوا على اتصال بمدير فندق مصاب وانتقلت إليهم أيضًا العدوى، وفقًا لباحثين من معهد علم الفيروسات الطبية بجامعة جوته بفرانكفورت.





وكانت الحالتان المصابتان تجلسان في الجزء الخلفي من الطائرة مباشرة عبر الممر من بين سبعة ركاب التقطوا الفيروس دون علمهم.









ويُعتقد حتى الآن أن أحد ركاب رحلة من المملكة المتحدة إلى فيتنام في 2 مارس، نقل الفيروس إلى حوالي 14 راكبًا آخر، بالإضافة إلى أحد أفراد الطاقم، هو انتقال العدوى الوحيد المعروف على متن الطائرة إلى عدة أشخاص.









وأحد التفسيرات لمستوى المخاطر المنخفضة على ما يبدو هو أن الهواء في كابينة الطائرات الحديثة يتم استبداله بهواء نقي جديد كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق، ومعظم الطائرات مزودة بمرشحات هواء مصممة لاحتجاز 99.99 في المائة من الجسيمات.









وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ العديد من البروتوكولات الجديدة، مثل إلزام الركاب والطاقم بارتداء أغطية الوجه، وهو أمر إلزامي في معظم شركات الطيران، وفحوصات درجة الحرارة، بالإضافة إلى تنظيف المقصورة بشكل مكثف وحركة محدودة في المقصورة أثناء الرحلة.









حاول أرنولد بارنيت، أستاذ الإحصاء في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تحديد احتمالات الإصابة بالفيروس أثناء وجوده على متن رحلة قصيرة في دراسة حديثة نظرت في فوائد سياسة المقاعد الوسطى الفارغة.









وفقًا للنتائج التي توصل إليها، استنادًا إلى الرحلات القصيرة في الولايات المتحدة على متن طائرة مكونة من ثلاثة مقاعد على جانبي الممر، مثل طائرة إيرباص 320 وبوينج 737 - وبافتراض أن الجميع يرتدون قناعًا - فإن خطر معدل الفيروس على متن رحلة كاملة 1 فقط من أصل 4300. تنخفض إلى 1 من 7700 إذا كان المقعد الأوسط شاغرًا.

وقال لـشبكة CNN: "أصبحت معظم الأشياء أكثر خطورة الآن مما كانت عليه قبل كوفيد -19، والطيران ليس استثناءً من ذلك".









وأضاف: "لكن يجب أن تسوء ثلاثة أشياء حتى تصاب (على متن طائرة). يجب أن يكون هناك مريض (كوفيد – 19) على متن الطائرة ويجب أن يكونوا معديين".









وتابع: "إذا كان هناك مثل هذا الشخص على متن رحلتك، بافتراض أنه يرتدي قناعًا، فيجب أن يفشل في منع انتقال العدوى. يجب أن يكونوا قريبين بدرجة كافية بحيث يكون هناك خطر قد تتعرض له من انتقال العدوى".









ويقول بارنيت إنه أخذ كل هذه الاحتمالات في الاعتبار قبل تحديد مخاطر الانتقال الشاملة.









وهذه الأرقام مخصصة للرحلات الجوية التي تستغرق ساعتين داخل الولايات المتحدة، الدولة التي يوجد بها حاليًا أكبر عدد من حالات إصابة بفيروس كورونا في العالم.









وقال إن الاحتمالات ستكون أقل بالنسبة للرحلات الجوية التي يتم إجراؤها في أجزاء من العالم مع وجود حالات قليلة وأعلى بالنسبة للرحلات الطويلة، حيث أن "نسبة القرب عامل إلى جانب وجود القرب".









وواصل بارنيت القول بأنه لا يوجد فرق كبير من حيث المخاطر بين الركاب الذين يجلسون في مقعد في الممر في رحلة كاملة وأولئك الذين يجلسون في مقعد النافذة.









ومع ذلك، فإن فرص الإصابة بالعدوى أعلى بشكل طفيف بالنسبة لأولئك الموجودين في مقاعد الممر، لأن لديهم ببساطة المزيد من الأشخاص حولهم.









وأضاف: "أنت في خطر من قبل الأشخاص الذين يجلسون بجوارك في نفس الصف. وبدرجة أقل، الناس في الصف الخلفي والصف الذي أمامك".









وتابع: "من الناحية الإحصائية فإن مقعد النافذة أكثر أمانًا قليلاً من المقعد الأوسط أو مقعد الممر على متن طائرة ممتلئة. لكن هذا ليس فرقًا كبيرًا".