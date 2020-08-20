قرار مفاجئ.. الكويت تعلن إلغاء حظر التجوال

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الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية

محمد فضل- متابعات

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الكويت

مجلس الوزراء

حظر التجوال

قرار عاجل

قرر مجلس الوزراء الكويتي، إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق الكويت اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 30 اغسطس الساعة 3:00 صباحاً.

وكانت الكويت، أعلنت الشهر الماضي عن تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، لتصبح 6 ساعات فقط بدلا من 9 ساعات اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 يوليو.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في بيان، على "تويتر"، إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجرا.

وأضاف أنه سيتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي البدء في المرحلة الثالثة من خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، والتي تتضمن تشغيل سيارات الأجرة والفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية اعتبارا من يوم الثلاثاء 28 يوليو، وذلك بعدما فرضت السلطات إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.


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