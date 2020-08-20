» مصرع شاب بسبب «سمكة قاتلة»

20 أغسطس 2020 - 08:30 م

توفي مراهق بعد تعرضه للدغة سمكة سامة أثناء الغطس على أحد الشواطئ الإسبانية.





وانتشلت جثة الصبي الذي لم يذكر اسمه من البحر قبالة منتجع بلايا دارو الشهير في كوستا برافا، على بعد 70 ميلاً شمال برشلونة، مساء السبت.





وكان والدا الفتى البالغ من العمر 16 عامًا عبرا عن قلقهما عليه بعد أن طال غيابه في الخارج.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن المراهق أصيب بجرح صغير في رقبته، بالقرب من تفاحة آدم، وعلامات على وجهه لا تتفق مع الغرق العادي.





وخلص التشريح الأولي إلى وجود لدغة سمكة وراء وفاته، على الرغم من أن خبراء الطب الشرعي ما زالوا ينتظرون نتائج اختبار السموم.





تم تسليم المحققين تسجيل فيديو قيل إنه يحتوي على لقطات للهجوم، والتي نسبها والدا المراهق إلى نوع محدد من الأسماك، يمكن أن تكون لسعات مؤلمة للغاية، مما يؤدي إلى تورم واحمرار الجسم. ومن المعروف أيضًا أنها تسبب النوبات القلبية أو تسبب ردود فعل تحسسية شديدة.





وعلى الرغم من عدم ذكر اسمه، أصدر والداه بيانًا قال فيه إن مقطع فيديو تم تسليمه إلى رجال الشرطة يظهر أن نجلهما المراهق يعثر على قناديل البحر على بعد 100 متر من الشاطئ.



