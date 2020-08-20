«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

20 أغسطس 2020 - 08:04 م

تتجه شركة الطيران الأمريكية "دلتا إيرلاينز" إلى فرض حظر على استخدام طائراتها من قبل روبرت أونيل، الجندي السابق في السابق في سلاح البحرية، الذي يقول إنه أطلق النار على أسامة بن لادن زعيم "القاعدة" الراحل، بعد أن نشر صورة له بدون قناع الوجه، الذي توصي به السلطات الصحية كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وغرد أونيل، العضو السابق في وحدة الكوماندز قوات النخبة في البحرية الأمريكية (نايفي سيلز)، البالغ من العمر 44 عامًا، صورة له وهو يبتسم في مقعده مع رجل يرتدي قبعة مشاة البحرية الأمريكية في الخلفية.





ولم يخف أونيل نفوره تجاه أي شخص يرتدي الأقنعة. وكتب قائلاً: "الصين طلبت منك ارتداء قناع. انظر إلى الأسفل... أنت ترتدي قناعًا. لست كذلك"، وتابع: "لا تخطئ .. هذا الوباء أرسل إليك من الصين".





ومضى أونيل موبخًا الذين يلتزمون بالتعليمات الوقائية، قائلاً: "هل تتذكر الحمقى غير الأكفاء الذين يشترون كل ورق التواليت؟، إنهم من يطلبون منك ارتداء الأقنعة الآن".





واستدرك: "أعرف المزيد عن الحرب البيولوجية أكثر من معظمكم. لقد تم تدريبنا. أقنعة الحمار الغبية هذه لا تفعل شيئًا". وشدد على أن "ارتداء المنديل يضر أكثر مما ينفع".





وانتقد العديد من المتابعين تصرفه، وكانت الممثلة أليسا ميلانو من بين الذين عبروا عن استيائهم، والتي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.





وكتبت قائلة: "أنت تدرك أنك قد تكون عرضًا وتعطي الفيروس لأشخاص آخرين يمكن أن يقتلهم. أعتقد أن هذا يجعلك معتلًا اجتماعيًا". وتابعت متوسلة إليه": "من فضلك، أنا أتوسل إليك، ارتدي قناعًا لعنة".









وقالت "دلتا إيرلاينز" إن أونيل قد يواجه حظرًا. وأضافت: "نحن على علم بتغريدة هذا العميل ونراجع هذا الحدث".





وصرحت ممثل شركة الطيران كايلا روس لصحيفة "نيويورك بوست" بأن جميع العملاء الذين لا يمتثلون لمتطلبات ارتداء الأقنعة لدينا يخاطرون بفقدان قدرتهم على الطيران في دلتا في المستقبل".





وتابعت: "تخبرنا الأبحاث الطبية أن ارتداء القناع هو أحد أكثر الطرق فعالية لتقليل معدل الإصابة بـ (كوفيد – 19)".





في الأسبوع الماضي، قال إد باستيان الرئيس التنفيذي لشركة دلتا لشبكة CNN إن شركة الطيران قد حظرت بالفعل عشرات الأشخاص لرفضهم ارتداء الأقنعة.





ورد الكوماندوز السابق، قائلاً إنه يرتدي قناعًا. وكتب "هذه المحاولة للنكتة لم تسر على ما يرام". وادعى أن زوجته هي التي حذفت منشوره المسيء. "أنا لست الرجل السيئ. لقد قتلت الرجل السيئ ".









ولطالما أصر أونيل على أنه كان قائد القوات الخاصة الذي أطلق ثلاث طلقات على زعيم "القاعدة" خلال غارة سرية للغاية في مايو 2011 على مخبئه في أبوت آباد بباكستان.



