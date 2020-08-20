» السلطات الأمريكية تقطع الكهرباء عن منزل نجم «تيك توك»

20 أغسطس 2020 - 07:45 م

قرر عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية قطع الكهرباء عن منزل برايس هول، نجم تطبيق "تيك توك" الذي يستأجره في هوليوود هيلز، بسبب تنظيم حفلات ضخمة في انتهاك لقواعد فيروس كورونا المستجد.





وقال عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي في بيان: "على الرغم من التحذيرات العديدة، تحول هذا المنزل إلى ملهى ليلي في التلال، واستضاف تجمعات كبيرة في انتهاك صارخ لأوامر الصحة العامة لدينا".





وأضاف: "قامت المدينة الآن بفصل المرافق في هذا المنزل لمنع هذه الحفلات التي تعرض مجتمعنا للخطر"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".





وحذر جارستي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الكهرباء والمياه قد تنقطع عن المنازل بعد انتشار العديد من الأمسيات المستعرة على الإنترنت.





وقال مكتب جارسيتي إن هول، الذي يقال إنه يعيش أيضًا مع نجمي "تيك توك" نوح بيك، وبليك جراي، تجاهل التعليمات بعد ثلاثة أيام فقط من التحذير الأول في 8 أغسطس.





وصلت شرطة لوس أنجلوس مساء السبت ونشرت تحذيرات على العقار من أن السكان قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية إذا استمروا في الحفلات.





لكن هذا لم يردعهم عن تنظيم حفلة أخرى بعد أقل من أسبوع، في يوم الجمعة التالي، وفقًا لمكتب جارسيتي.





واستطرد جارسيتي قائلاً: "مع خسارة أكثر من 2000 أنجيلينوس - وأكثر من 170 ألف أمريكي - بسبب (كوفيد – 19) نحتاج إلى أن يتخذ كل مقيم إجراءات وقائية مهمة لوقف انتشار هذا الفيروس".





ويشمل هذا عدم استضافة أو حضور حفلات تعرض نفسها وجيرانها والعديد من الآخرين للخطر.



