  • الخميس 20 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:48 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

السويد تسجل أعلى حصيلة للوفيات منذ 150 عامًا

الشرطة الكويتية

قرار مفاجئ.. الكويت تعلن إلغاء حظر التجوال

أرشيفية

عروس تقتل زوجها في ليلة الدخلة والسبب صادم

«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

«دلتا إيرلاينز» تحظر استخدام قاتل «أسامة بن لادن» لطائراتها

قرقاش

"قرقاش" يعلن مكان سفارة الإمارات في إسرائيل

ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

تسريب - ارشيفية

تسريب صادم يهز الكويت ووزير الداخلية يتوعد

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يتصدر الترند في مصر والسعودية بشكل مفاجئ

سلطان عمان ونجله

من هو نجل سلطان عمان الذي عينه وزيرًا؟

السلطات الأمريكية تقطع الكهرباء عن منزل نجم «تيك توك»

آخر الأخبار

برايس هول
برايس هول

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو.. امرأة تشرح طريقة الحمل «بدون رجل أو طبيب»

#

بطلة تطبيق "تيك توك" بسنت محمد تدافع عن نفسها بآية قرآنية

#

مفاجآت جديدة تكشفها النيابة عن حادثة "مازن" وفتاة "تيك توك"

#

بعد أنباء توقيعه لـ الزمالك .. شوبير يفجر مفاجأة عن نجم الأهلي

قرر عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية قطع الكهرباء عن منزل برايس هول، نجم تطبيق "تيك توك" الذي يستأجره في هوليوود هيلز، بسبب تنظيم حفلات ضخمة في انتهاك لقواعد فيروس كورونا المستجد.
وقال عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي في بيان: "على الرغم من التحذيرات العديدة، تحول هذا المنزل إلى ملهى ليلي في التلال، واستضاف تجمعات كبيرة في انتهاك صارخ لأوامر الصحة العامة لدينا".

وأضاف: "قامت المدينة الآن بفصل المرافق في هذا المنزل لمنع هذه الحفلات التي تعرض مجتمعنا للخطر"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وحذر جارستي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الكهرباء والمياه قد تنقطع عن المنازل بعد انتشار العديد من الأمسيات المستعرة على الإنترنت.

وقال مكتب جارسيتي إن هول، الذي يقال إنه يعيش أيضًا مع نجمي "تيك توك" نوح بيك، وبليك جراي، تجاهل التعليمات بعد ثلاثة أيام فقط من التحذير الأول في 8 أغسطس.

وصلت شرطة لوس أنجلوس مساء السبت ونشرت تحذيرات على العقار من أن السكان قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية إذا استمروا في الحفلات.

لكن هذا لم يردعهم عن تنظيم حفلة أخرى بعد أقل من أسبوع، في يوم الجمعة التالي، وفقًا لمكتب جارسيتي.

واستطرد جارسيتي قائلاً: "مع خسارة أكثر من 2000 أنجيلينوس - وأكثر من 170 ألف أمريكي - بسبب (كوفيد – 19)  نحتاج إلى أن يتخذ كل مقيم إجراءات وقائية مهمة لوقف انتشار هذا الفيروس".

ويشمل هذا عدم استضافة أو حضور حفلات تعرض نفسها وجيرانها والعديد من الآخرين للخطر.

وتم حظر الحفلات الداخلية من أي نوع بموجب إرشادات فيروس كورونا في المدينة، حيث تكافح ولاية كاليفورنيا مع ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: احتمالات الإصابة بكورونا على متن الطائرات «ضئيلة»
» مصرع شاب بسبب «سمكة قاتلة»
» السلطات الأمريكية تقطع الكهرباء عن منزل نجم «تيك توك»
» بعد نقلها إلى المشرحة.. عجوز تموت مرتين في غضون أيام
» ابحث عن المتورطين.. فيديو مخل داخل دور السينما
» 3995 إصابة كورونا في العراق آخر 24 ساعة
» وفاة لاعبة جمباز في حادث ماسأوي أثناء التدريب
» تراجع في أعداد مصابي كورونا بالسعودية
» متى تجوز صلاة الجمعة في المنزل ظهرًا.. الأزهر يجيب
» قبل الشتاء.. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين
» 10 نصائح من" الناظر" لمنع حدوث موجة ثانية لكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة