فيديو.. اشتعال النار في عارضة أزياء بعد مشادة مع صديقتها

20 أغسطس 2020 - 07:43 م

تعرضت عارضة أزياء برازيلية لحروق بالغة، بعد أن اشتعلت فيها النيران إثر مشادة مع صديقتها.





شوهدت كاتيوسيا سيلفا موتا (31 عامًا) في لقطات مروعة بينما تشتعل النار في شعرها وأجزاء من جسدها خلال الحادثة التي وقعت في 10 أغسطس داخل منزلها في سيرا بالبرازيل.





وتظهر المشاهد التي التقطتها الكاميرات الأمنية خارج منزل موتا، وهي تتجادل مع شريكتها قبل أن يعودا إلى الداخل، حيث تشاهد لاحقًا والنار تشتعل فيها، وسارع صديقتها والعديد من الأشخاص الآخرين لمساعدتها وحاولوا إطفاء النيران.





ذكرت وكالة الأنباء البرازيلية، أن العارضة أصيبت بحروق فيما يقرب من نصف جسدها بعد الحادث المروع. وتحقق الشرطة في جنوب شرق البرازيل الآن في ملابسات الحادث.





والتقت والدة العارضة وصديقتها البالغة من العمر 21 عامًا، والتي كانت برفقة محامٍ، مع محققي الشرطة أواخر الأسبوع الماضي.





وصديقة موتا، التي تعمل بمواد قابلة للاشتعال كجزء من وظيفتها في العطور والكولونيا، أخبرت رجال الشرطة أن الحريق اندلع بواسطة ولاعة بعد أن احتكت موتا بالكحول في شقتهما، وفقًا لتقارير G1.





وأضافت صديقتها أن موتا كانت تتناول الدواء أيضًا في ذلك الوقت. ولم يتضح ما إذا كان الحريق قد اندلع عمدًا أم عرضًا.





وفي الوقت نفسه، قالت والدة موتا إن الحريق ربما يكون بسبب سيجارة، مدعية أن ابنتها لم تكن لتتعمد إشعال النار في نفسها بسبب مهنتها.



