ترامب يرد على لائحة اتهام رئيس حملته بالفساد

20 أغسطس 2020 - 07:41 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إن لائحة اتهام مستشاره السابق في البيت الأبيض ستيف بانون "حزينة للغاية".





وتم القبض على بانون (66 عامًا)، على متن قارب، الخميس، قبالة الساحل الشرقي لولاية كونيتيكت، وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون.





ويواجه بانون - الرئيس الأخير لحملة ترامب لعام 2016، ومستشاره السابق في البيت الأبيض - تهمة الاحتيال على المانحين لحملة جمع التبرعات الخاصة البالغة 25 مليون دولار لبناء جزء من الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.





وقالت أودري شتراوس، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية بنيويورك، إن المتهمين "احتالوا على مئات الآلاف من المتبرعين، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات، بحجة زائفة أن كل هذه الأموال تنفق على البناء".









وقال ترامب: "أعتقد أنه أمر محزن للغاية بالنسبة للسيد بانون. وأعتقد أنه من المدهش. لم يعجبني هذا المشروع. اعتقدت أنه كان مشروعًا تم تنفيذه لأسباب استعراضية. لا أعرف أنه كان مسؤولاً، ولم أكن أعرف أيًا من الأشخاص الآخرين أيضًا، لكنه إنه أمر محزن، إنه أمر محزن للغاية".





أضاف ترامب أن شراكة بانون مع بريان كولفاج في جهود "نبني الجدار" "كانت شيئًا اعتقدت أنه من غير المناسب القيام به".





وبحسب لائحة الاتهام، وعد بانون وكولفاج، المتبرعين بأن الحملة، التي جمعت أكثر من 25 مليون دولار، كانت "منظمة تطوعية" وأن "100 في المائة من الأموال التي تم جمعها ... ستستخدم في تنفيذ مهمتنا والغرض منها".





لكن بدلاً من ذلك، وفقًا للادعاء العام، استخدم بانون من خلال مؤسسة غير ربحية خاضعة لسيطرته أكثر من مليون دولار من تبرعات حملة We Build the Wall، لدفع أموال سرًا لكولفاج وتغطية مئات الآلاف من الدولارات من نفقات بانون الشخصية. وبحسب الاتهامات، استخدم كولفاج أيضًا أكثر من 350 ألف دولار من التبرعات لاستخدامه الشخصي.





وأقال ترامب في أغسطس 2017 بعد سبعة أشهر من دخوله البيت الأبيض، في أعقاب رد انتقادات واسعة النطاق على الاشتباكات العرقية في شارلوتسفيل بورية فيرجينيا.





في يناير 2018، كان ترامب وبانون في خلاف مرير بعد أن ورد أن الأخير قال إن جونيور نجل دونالد ترامب كان "خائنًا" لمقابلته مع الروس خلال الحملة، ووصف إيفانكا ترامب بأنها "غبية".





في بيان لاذع في ذلك الوقت، قال ترامب إن بانون "ليس له علاقة تذكر بانتصارنا التاريخي" وإنه كان "فيه فقط لنفسه".





يوم الخميس، قال ترامب: "لم أتعامل معه على الإطلاق طوال سنوات، حرفيًا سنوات".





ويُعتقد أنه وترامب لم يتحدثا منذ انفصالهما في يناير 2018. كان بانون خصمًا استراتيجيًا منذ فترة طويلة لصهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.





في بيان، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني الخميس إن "الرئيس ترامب ليس له أي دور في هذا المشروع وشعر أنه يتم فقط من أجل استعراض الزوارق، وربما جمع الأموال".





سلط ماكناني الضوء على تصريح ترامب في يوليو بعد أن تعرض جزء من الجدار المبني بشكل خاص لخطر السقوط.





قال ترامب الشهر الماضي: "لم أوافق على القيام بهذا الجزء الصغير من الجدار، في منطقة صعبة، بواسطة مجموعة خاصة تجمع الأموال عن طريق الإعلانات".





وأضاف: "لقد تم القيام به فقط ليجعلني أبدو سيئًا، وربما لم ينجح الأمر الآن. كان ينبغي بناؤها مثل باقي الجدار ، 500 ميل زائد".



