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إعلامي: المتعافون من كورونا تعرضوا لأضرار أخرى بعد الفيروس

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أكد الإعلامي أحمد مجدي أن خبراء الأمراض فى الولايات المتحدة أكدوا أن أعراض فيروس كورونا من الممكن أن تستمر لشهور بعد التعافي.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الخبراء أكدوا أن الشباب الذين يصابون بكورونا ينجحون في التعافي سريعا وهم ليسوا في حاجة للذهاب الى المستشفيات.


وتابع مقدم برنامج أخر الأسبوع أن هناك آراء متعارضة لأراء الخبراء، تؤكد أن متعافى الفيروس ظهرت لديهم مشاكل صحية أخرى مثل الالتهابات فى عضلة القلب وزيادة حالات الجلطات.

وأشار مجدي إلى أن زيادة الحالات بكورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تتمركز نصفها في ولايتي أريزونا وتكساس، ويصيب المواطنين من سن 20 إلى 40 عاما

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