كيف نتلاشى الموجة الثانية من كورونا؟.. 9 نصائح

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أوضح دكتور هاني الناظر أستشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدة نصائح لمنع حدوث موجة ثانية من فيروس "كورونا" الشتاء القادم.

1- الاستمرار في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والزحمة والمساجد والكنائس.

2- الحرص دائما على التهوية الجيدة المستمرة لغرف العمل وفصول الدراسة والمنازل ووسائل المواصلات.

3- غسيل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل وبعد الأكل.

4- ترك الأحذية على مدخل المنزل.

5 - عدم تناول أطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع.

6- عدم مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية والأطباق والأكواب.

7- عدم العودة لعادة الأحضان والتقبيل وكثرة السلام بالأيدي.

8- التوقف تماما عن تدخين الشيشة.

9- العمل دائما علي تقوية الجهاز المناعي بتناول معلقة عسل نحل صباحا (وعلي مرضى السكر ضبط مستواه في الدم) ومعلقة زيت زيتون قبل وجبة الغذاء وتناول طبق سلطة خضراء عليه عصير ليمون يوميا والإكثار من أكل البرتقال مع ممارسة رياضة المشي يوميا والحرص علي شرب المياه بكثرة.


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