» ابحث عن المتورطين.. فيديو مخل داخل دور السينما

20 أغسطس 2020 - 06:25 م

تسلل شاب وفتاة إلى إحدى دور السينما الفارغة، حيث ضبطتهما كاميرات المراقبة يمارسان العلاقة الحميمة في الصف الأمامي من صالة العرض التي تم افتتاحها حديثًا.





وتمت مشاركة مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" للقطات متداولة على موقع "تويتر" يُقال إنها تم التقاطها من داخل سينما بريطانية، حيث شوهدت 3 ملايين مرة.





ويبدو أن المرأة تقف على مقعد في السينما، عارية من الخصر إلى أسفل، بينما الرجل يجلس على المقعد قبل أن ينخرطا في ممارسة العلاقة الحميمة، غافلين على ما يبدو عن نظام المراقبة بالأشعة تحت الحمراء عالي التقنية.





وتمت مشاركة الفيديو مصحوبًا بالتعليق التالي: "من يفعل هذا وأنتما لا تعتقدان أنه سيتم القبض عليكما. نتحقق من الكاميرات يا عزيز !!!".





وأثناء تصوير الفيديو ليتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع امرأة تقول: "إنهما يمارسان الجنس في السينما".





وحصل الفيديو منذ ذلك الحين على آلاف الردود على "تويتر"، حيث قوبل بانتقادات من المتابعين لتصرفهما الشائن.



