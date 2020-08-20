الوزير: 47 مليار لتطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد

20 أغسطس 2020 - 05:51 م

قال وزير النقل كامل الوزير، إن مشروع تطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد بنظام الكتروني حديث (EIS ) والجاري تنفيذه بمعرفة شركة تاليس الإسبانية يحقق أعلى معدلات الأمان بالسكة الحديد، بأطوال 1869 كيلو مترًا بتكلفة تقدر بنحو 47 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أن نسبة الإنتهاء من المشروع بلغت 75%، بعد دخول 10 أبراج رئيسية للخدمة؛ هي (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبو حمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها) و10 أبراج ثانوية و52 مزلقانا.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحديث نظم إشارات السكك الحديدية واستبدال النظام الحالي الكهربي القديم بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت الوزير، إلى أن تحديث نظم الاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث، ويتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.