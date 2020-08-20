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رسميًا.. عودة محمد النني إلى صفوف أرسنال الإنجليزي

الرياضة

محمد النني
محمد النني

أحمد سالم

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أعلن الدولي المصري محمد النني عودته إلى صفوف آرسنال بعد انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.

وكان النني انضم إلى بشكتاش، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من آرسنال مدة موسم مع أحقية الشراء.

وفشل بشكتاش في تجديد إعارة محمد النني بسبب مطالب اللاعب المادية، ليعود بذلك اللاعب رسميا إلى آرسنال.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" سأظل أتذكر ما حدث أمس طوال حياتي، كان اخر يوم لي في اسطنبول،وعلىا لرغم من أنني أكره الوداع، إلا أن المشجعين جلعوه يوما عاطفيا للغاية بسبب كمية الحب التي شاهدتها بمجرد انهم أدركوا أنني ساغادر".

وتابع:" مشجعي بشكتاش: تاثرت تماما بعواطفكم تجاهي وسأكون دائما وابدا ممتنا لكم جميعا،ادارة بشكتاش وزملائي في الفريق الرائع: لقد كان موسم لا ينسى احتتم نهاية رائعة بالتاهل لدوري ابطال اوروبا".

واختتم:" شكرا لكم على كل شيء وعلى كل دعمكم لي، احبكم جميعا وسوف اشتاق اليكم كثيرا".

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