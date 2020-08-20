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3995 إصابة كورونا في العراق آخر 24 ساعة

عرب وعالم

كورونا العراق
كورونا العراق

محمد فضل- متابعات

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العراق

الصحة

إصابات

كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3995 إصابة و87 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 23268 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض مليون و368727 نموذجا".

وأضافت أنه تم تسجيل 2831 حالة شفاء خلال مدة الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ تفشي الوباء وحتى الآن بلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 137200 حالة، والإصابات 192797 إصابة، بينما الوفيات بلغت 6208 وفيات.

ويشير المنحنى الوبائي اليومي إلى تراجع طفيف في الإصابات، تقابله زيادة طفيفة في الوفيات بفيروس كورونا، مقارنة مع يوم أمس الأربعاء حيث أعلن عن تسجيل 4093 إصابة و85 حالة وفاة بكورونا


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