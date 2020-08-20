لهذا السبب.. هجوم عنيف من فرج عامر على اتحاد الكرة

هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بسبب عدم فرض عقوبة على فرجاني ساسي.
كان فرجاني ساسي هاجم الأداء التحكيمي خلال مباراة الزمالك الماضية أمام نادي مصر في مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": لماذا عاقب اتحاد الجنايني الهاني سليمان في مباراه وديه ولَم يعاقب التونسي فرجاني ساسي علي افعاله السيئه عقب مباراه اف سي مصر واعتراضه بشكل سيئ علي الحكام بصوره غير لائقه".
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها السبت المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني.