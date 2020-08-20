عشيقة ملك إسبانيا السابق: هددوني بالموت في نفق مثل الأميرة ديانا

20 أغسطس 2020 - 04:49 م

كشفت عشيقة ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس السابقة أنها كانت تخشى أن تدمر علاقتهما النظام الملكي، وتم تحذيرها من أنها قد تنتهي "بالموت في نفق مثل الأميرة ديانا".





وفي مقابلة نادرة، عبرت كورينا زو ساين فيتجنشتاين لهيئة إذاعة البريطانية (BBC) عن حزنها عندما تركها خوان كارلوس بعد فترة وجيزة من جنازة والدها، وتعرضها للرد من قبل حاشية الملك السابق.





في أبريل 2012، تداولت الصحف حول العالم قصة سيدة الأعمال الدانماركية المولد نفسها عبر بعد أن أطلق الملك النار على فيل وزنه خمسة أطنان في رحلة صيد بقيمة 37 ألف جنيه إسترليني إلى بوتسوانا.





وإذا لم يسقط الملك في خيمته ذات ليلة – حيث تعرض لكسر في مفصل الفخذ في ثلاثة أماكن - لربما لم تعلم الصحافة الإسبانية مطلقًا بالرحلة الطويلة الباهظة خلال أزمة اقتصادية وحشية، أو أنه لم يكن مخلصًا علني لزوجته الملكة صوفيا منذ 44 عامًا.





قالت فيتجنشتاين (56 عامًا)، إنها تعتقد أن السيرك الإعلامي تم التخطيط له مسبقًا من قبل المؤسسة الملكية، التي أرادت "تسريع التنازل عن العرش" وإخراجها من الصورة.





وأضافت: "منذ اللحظة التي عدت فيها من تلك الرحلة، كنت تحت المراقبة الكاملة. كانت هذه بداية حملة لتلويني بشخصية واليس سيمبسون، السيدة ماكبث، الشخصية الشريرة التي قادت الرجل الرائع إلى الضلال في هذه الرحلة خلال أزمة اقتصادية كبيرة".





وادعت أن المخابرات الإسبانية بدأت في مضايقتها. وأشارت إلى أن شقتها في موناكو تعرضت للنهب، ثم في رحلة عمل إلى البرازيل تم نقلها. وتعرضت لتهديد مجهول حول وجود "العديد من الأنفاق بين موناكو ونيس"، في إشارة إلى حادث سيارة الأميرة ديانا المميت.









علاوة على ذلك، ادعت أن كتابًا عن وفاة العائلة المالكة البريطانية ترك في غرفة المعيشة في شقتها السويسرية.









وفي وقت لاحق من ذلك العام، قالت فيتجنشتاين إنها تم زيارتها من قبل المخابرات الإسبانية، وأخبرها العميل، وهو صديق عزيز لخوان كارلوس، "أرسله الملك" لتحذيرها من التحدث إلى وسائل الإعلام.









وقالت إنه حذرها من أنه "إذا لم أتبع هذه التعليمات، فلن يضمن سلامتي الجسدية أو السلامة الجسدية لأولادي".









وأضافت سيدة الأعمال، التي نشأت في ألمانيا، أن رحلة بوتسوانا كانت هدية عيد ميلاد العاشر من الملك لابنها - أصبح خوان كارلوس قريبًا من أطفالها خلال علاقتهما من 2004 إلى 2009.









وتابعت: "لم أكن حريصة على الذهاب في هذه الرحلة. شعرت أن الملك خوان كارلوس كان يحاول إقناعي بالعودة إليه، ولم أرغب في إعطاء انطباع خاطئ. لقد كدت أن أتخيل عن هذه الرحلة".









ازدهرت علاقتهما - وكانت تدير في ذلك الوقت شركة استشارية في لندن - وتقابل الملك في كوخ صغير في منزله في مدريد وفي السنة الأولى، كان يتصل بها عشر مرات في اليوم.









سألت ذات مرة عن الملكة، فأوضح أنه وصوفيا "لديهما ترتيب لتمثيل التاج، لكنهما يعيشان حياة مختلفة تمامًا ومنفصلة".









وذكرت أنه في عام 2009، زار خوان كارلوس والدها، وأخبره أنه "كان يحبني كثيرًا ، وكان ينوي الزواج مني".









وقالت: "كنت أحبه كثيرًا، لكنني توقعت أن هذا سيكون صعبًا للغاية. واعتقدت أنه قد يزعزع استقرار النظام الملكي".









وتم تشخيص إصابة والدها بسرطان البنكرياس وسط توقعات أنه سيعيش لبضع أشهر فقط. قالت فيتجنشتاين: "لذلك قررت قضاء الوقت معه - كنا قريبين جدًا".









لكنها قالت إنها تعرضت لـ "صدمة كبيرة"، بعد جنازته مباشرة، "أخبرني الملك أنه كان على علاقة مع امرأة أخرى لمدة ثلاث سنوات".









ومع ذلك، ظلا صديقين حميمين، حتى أن خوان كارلوس استدعاهما إلى جانب سريره في عام 2010 قبل أن يخضع لعملية جراحية لورم حميد في رئته كان يشعر بالرعب منه.









عندما وصلت أسرة الملك إلى المستشفى، تتذكر فيتجنشتاين أن رجال البلاط طلبوا بشكل غير رسمي منها المغادرة. في عام 2014 ، تنازل خوان كارلوس عن العرش وتولى ابنه فيليب العرش.









ومع ذلك، استمر الملك في ممارسة الأعمال التجارية وكان غالبًا في الشرق الأوسط. ومن خلال تعاملاته، وجدت فيتجنشتاين نفسها مرة أخرى في دائرة الضوء.









تخضع للتحقيق فيما يتعلق بالتسجيلات الصوتية لاجتماع بينها وبين مفوض الشرطة الإسبانية المتقاعد في منزلها بلندن عام 2015.









وزعمت خلال الاجتماع أن الملك السابق تلقى لجنة سرية للمساعدة في تأمين صفقة سكك حديدية سعودية بقيمة 7 مليارات دولار.









تم إغلاق التحقيق في المحادثة في البداية في عام 2018، لكن أعيد فتحه الشهر الماضي بعد ظهور أدلة جديدة مع اكتشاف الشرطة نسخًا أخرى من المحادثة، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".









في غضون ذلك، يجري تحقيق من قبل السلطات السويسريية مع فيتجنشتاين بشأن مزاعم غسل أموال أكثر من 65 مليون يورو دفعها خوان كارلوس لها في عام 2012.









في ذلك الوقت، قالت، إنها كانت "متفاجئة للغاية" لتلقي الأموال ولكنها سافرت إلى مدريد لشكر الملك، الذي تعتقد أنه شعر بالذنب بشأن كيفية تعرض شقتها في موناكو للنهب والزيارة التي قام بها. رئيس المخابرات الإسبانية".









وأضافت: "أعتقد أنه أصيب بصدمة شديدة لفهم مدى الضغط الذي تعرضت له، ومدى تدمير السمعة الذي حدث". لكنها تصر على أن خوان كارلوس لم يكن يغسل الأموال أو يحاول إخفاءها عندما أهداه لها.









في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر خوان كارلوس ، 82 عامًا، بيانًا عن مغادرته إسبانيا، وبعد أسبوعين من التكهنات، أكد القصر أن الملك الفخري موجود في الإمارات العربية المتحدة.







