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أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

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أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»
أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

فتحي مجدي

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قال الكرملين، إنه يتمنى الشفاء العاجلل للمعارض البارز، أليكسي نافالني، في الوقت الذي يكافح فيه الأطباء لإنقاذ حياته وسط مزاعم بأنه تعرض للتسمم أثناء تناوله الشاي. 
وأدخل نافالني وهو محامٍ يبلغ 44 عامًا، وناشط مناهض للفساد ومن بين أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ.

وأُظهر مقطع فيديو نافالني وهو يُنقل من الطائرة إلى سيارة إسعاف كانت تنتظر قبل نقله إلى العناية المركزة. وكشفت المزيد من اللقطات التي تم التقاطها على متن الطائرة، أنه كان يصرخ من شدة الألم قبل أن يفقد الوعي. 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعد ظهر اليوم، إنه يتمنى لنفالني "الشفاء العاجل"، مشددًا على أن "أفضل الأطباء" يبذلون قصارى جهدهم لمساعدته. 

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تسميم السياسي المعارض، مضيفًا: "أنها مجرد افتراضات"، لافتًا إلى أنه إذا ثبت أنه أُعطي مادة سامة، فسيتم فتح تحقيق.


وردًا على سؤال حول ما إذا كان مرض نافالني خطيرًا، نظرًا لانتقاداته للحكومة، قال بيسكوف إن الحكومة "لديها الكثير من المنتقدين" قبل أن يضيف: "الأطباء والمسؤولون عن تطبيق القانون يأخذون جميع المواطنين على محمل الجد".


وبعد استجوابه حول سبب وصول ضباط الشرطة وعملاء جهاز الأمن الفدرالي الروسي في المستشفى حيث يعالج نافالني، رفض بيسكوف التعليق، كما رفض الإفصاح عما إذا كان بوتين على علم بحالته.


وأضاف أن "التقارير الإعلامية متاحة للجميع على الإطلاق ومتاحة أيضًا لرئيس الدولة". 


وقالت الناطقة باسمه كيرا يارميش على "تويتر"، إن نافالني أدخل في غيبوبة ووصل بجهاز تنفس اصطناعي وتجرى حاليا الاختبارات والفحوص اللازمة.


وأضافت: "تعرض أليكسي لتسمم. وهو الآن في العناية المركزة"، قائلة إنه فقد وعيه خلال الرحلة الجوية من تومسك إلى موسكو ما توجّب الهبوط الاضطراري.


وقالت يرميش إن الشرطة والمحققين وصلوا واستجوبوا الطبيب. وكتبت على "تويتر"، "نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه. لان ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه في الصباح".


وأوضحت لإذاعة "إيكو أوف موسكو"، "أنا متأكدة من أنه تسميم متعمد".


وقال بافيل ليبيديف، أحد ركاب الطائرة التي كان على متنها نافالني، إن الأخير ذهب إلى الحمام في بداية الرحلة ولم يعد. بدأ يشعر بالمرض حقًا. كافحوا لجلبه وكان يصرخ من الألم".


وقال مدير مقهى فيينا في مطار تومسك، حيث التقطت الصورة، إن الموظف الذي قدم نافالني المشروب الآن لم يتم العثور عليه. وأشار إلى أن المقهى أغلق ولا يزال التحقيق جاريًا.  


وقال ياروسلاف أشيخمين، طبيب القلب الذي أشرف على صحة نافالني منذ عام 2016 ، لموقع الإخباري الروسي ميدوزا إنه يحاول نقل الناشط إلى ألمانيا لتلقي العلاج.


وأضاف أن هذه الخطوة ستكون الطريقة الوحيدة لأنصار نافالني لكشف الحقيقة حول ما إذا كان قد تعرض للتسمم، وما هي مضمونه.  


وقال نائب رئيس الأطباء أناتولي كالينيتشينكو، الذي يعمل في مستشفى أورمسك ، لوسائل الإعلام: "أليكسي على جهاز التنفس الصناعي، وحالته خطيرة ولكنها مستقرة". 


وتعرض نافالني في السابق لهجمات جسدية. ففي العام 2017، أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017.


وفي أغسطس من العام الماضي، أصيب نافالني بطفح جلدي وتورم في وجهه فيما كان محتجزا في مركز للشرطة يمضي عقوبة قصيرة بسبب دعوته إلى احتجاجات غير قانونية. لكن نافالني طلب إجراء تحقيق في حالة التسمم.

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