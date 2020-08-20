إيران تعلن الاستيلاء على سفينة إماراتية

20 أغسطس 2020 - 03:57 م

أعلنت إيران، اليوم الخميس، عن استيلائها على سفينة إماراتية واحتجاز طاقمها بسبب "الإتجار غير المشروع في المياه الإقليمية الإيرانية"، حسب زعمها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية وفقا لوكالة سبوتنيك ، في بيان لها، إن “خفر السواحل الإيراني احتجز الاثنين الماضي 17 أغسطس سفينة إماراتية دخلت بشكل غير قانوني المياه الإيرانية واعتقل كافة أفراد طاقمها، وهي الآن في طور متابعة المراحل القانونية”.

واستدعت وزارة الخارجية الإماراتية، بداية هذا الأسبوع القائم بأعمال سفارة إيران لديها، على خلفية وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات وإسرائيل، بـ”الخطأ الجسيم” من قبل الدولة الخليجية.