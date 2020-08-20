الزمالك يرحب مجددًا برحيل مصطفى محمد

20 أغسطس 2020 - 02:51 م

رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، بالموافقة على احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق الفترة المقبلة.

وقال "منصور" خلال تصريحات له، إن الشرط الوحيد لاحتراف مصطفى محمد يأتي في حالة نجاحه مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولة أفريقيا شهر أكتوبر المقبل على أن يكون العرض المالي قويا يليق باللاعب والنادي.

ويلتقي الزمالك في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الرجاء المغربي، حيث سيقام لقاء الذهاب في المغرب نهاية شهر سبتمبر المقبل، ثم يقام الإياب في القاهرة بداية شهر أكتوبر المقبل.