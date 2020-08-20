» 10 نصائح من" الناظر" لمنع حدوث موجة ثانية لكورونا

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقاً، مجموعة من النصائح لمنع حدوث موجة ثانية لـ" كوفيد - 19" المعروف إعلامياً بفيروس كورونا المستجد بفصل الشتاء القادم.
وكتب " الناظر" بمنشور له عبر صفحته الشخصيى على أحد مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قائلاً:" نعمل أيه علشان نمنع حدوث موجة تانية من كورونا الشتاء القادم بإذن الله ؟"، من خلال الالتزام بالأتي:
1- الاستمرار في ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة والمساجد والكنائس.
2- الحرص دائما علي التهوية الجيدة المستمرة لغرف العمل وفصول الدراسة والمنازل ووسائل المواصلات.
3- غسيل اليدين بالماء والصابون بعد العودة للمنزل وقبل وبعد الأكل.
4- ترك الأحذية علي مدخل المنزل.
5- عدم تناول اطعمة ومشروبات مكشوفة في الشارع.
6- عدم مشاركة الآخرين أدواتهم الشخصية والأطباق والأكواب.
7- عدم العودة لعادة الأحضان والتقبيل وكثرة السلام بالأيدي.
8- التوقف تماما عن تدخين الشيشة.
9- العمل دائما علي تقوية الجهاز المناعي بتناول معلقة عسل نحل صباحاً (وعلي مرضي السكر ضبط مستواه في الدم ) ومعلقة زيت زيتون قبل وجبة الغذاء وتناول طبق سلاطة خضراء عليه عصير ليمون يومياً والإكثار من أكل البرتقال.
10- ممارسة رياضة المشي يومياً والحرص علي شرب المياه بكثرة.