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صورة لوالدة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

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صورة لوالدة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل
صورة لوالدة هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل

عبد القادر وحيد

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"قبل التجميل".. فيديو قديم لـ هيفاء وهبي يشعل مواقع التواصل

مواقع التواصل

هيفاء وهبي

صورة

والدة هيفاء

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة  لوالدة الفنانة هيفاء وهبي، والتي حظيت بتفاعل كبير بين رواد مواقع التواصل، حيث وصفوا إطلالتها بالأنيقة.

وسارع الناشطون إلى المقارنة بينها وبين ابنتها حيث رأى معظمهم أن الأخيرة ورثت جمالها من أمها.

وعقب انتشار الصورة، تبين من خلال البحث أن الصورة تعود إلى نحو 3 أعوام وان أخت هيفا غير الشقيقة رولا يموت هي من قامت بنشرها على حسابها الخاص على التطبيق مع التعليق: "الست الوالدة ست الستات مامي سوسو".

يذكر أن الأم، سيدة عبد العزيز ابراهيم جاد، ظهرت في وقت سابق برفقة هيفا في مقطع فيديو نشرته الأخيرة لهما وهما تمارسان الرياضة فيما وضعت كل منهما كمامة على وجهها من أجل الحد من خطر جائحة كوورنا.


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