  • الخميس 20 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر06:21 م
Advertisements
بحث متقدم
تسريب - ارشيفية

تسريب صادم يهز الكويت ووزير الداخلية يتوعد

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

أول رد فعل من الكرملين على «تسمم» المعارض البارز «أليكسي نافالني»

الأمير محمد بن سلمان

محمد بن سلمان يتصدر الترند في مصر والسعودية بشكل مفاجئ

عشيقة ملك إسبانيا السابق: هددوني بالموت في نفق مثل الأميرة ديانا

عشيقة ملك إسبانيا السابق: هددوني بالموت في نفق مثل الأميرة ديانا

سلطان عمان ونجله

من هو نجل سلطان عمان الذي عينه وزيرًا؟

البحرية الايرانية

إيران تعلن الاستيلاء على سفينة إماراتية

وزير التموين

التموين: خفض وزن رغيف الخبز في صالح المواطن

الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أسوان

خبير اقتصادي: المواطن يعيش في رفاهية

صادم.. الكويت تفاجيء أبناء الوافدين بهذا القرار

صادم.. الكويت تفاجيء أبناء الوافدين بهذا القرار

ارشيف

المالية تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

وسيلة جديدة للبحث عن الأثار الغارقة تحت المياه

آخر الأخبار

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي

إيمان هاني

الاثار

إكسترا نيوز

أحمد الشناوى

كشف الدكتور أحمد الشناوي، نائب مدير مركز المعلومات الإقليمي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن وسيلة جديدة لاستكشاف الآثار والمدن الغارقة تحت المياه في مصر. 

وقال "الشناوي" خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن تكنولوجيا الغواصات البحرية عن طريق الروبوت بدأت منذ عام 2011 في مصر إذ أنه كان هناك فرق مصرية تشارك بمسابقات دولية، وكان هناك بعض المشاكل التي تواجه الفرق المصرية.

وتابع: "في آخر 4 سنوات أصبحت مصر تتصدر أوائل الدول في هذا المجال، وذلك لأن التكنولوجيا بمصر عالية جدا خاصة لدى طلاب الجماعات، وبناء عليه تم إطلاق أول تحد تقني إقليمي لاكتشاف الأثار والمدن الغارقة تحت المياه في شمال مصر عن طريق الروبوت، لافتا إلى أنه مصر أطلقت تحديا للتنقيب عن الآثار الغارقة بمصر بداية من الإسكندرية حيث إنه يوجد بأبوقير مدينة إغريقية كاملة غارقة.

وأشار إلى أن دور الرووت البحث عن تلك المدن أو الأثار ومن ثم تنزل قرق الغواصة لاستخراجها، لافتا إلى أن تكنولوجيا الروبوتات معقدة وأثناء البحث يتم الاعتماد على الكاميرات، وتربط أكثر من مجال هندسي ، موضحا أن بنك مصر منح الأكاديمية 1.5 مليون جنية ، منذ عام لدعم الفكرة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن مسابقة في نهاية شهر يونيو الماضي ، تتم إما أون لاين أو من داخل المساهمين من داخل البحار ، وتشارك بها الإمارات وتونس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

رحم مصر.. هل عقم أم انقطعت عنه دورة الحياة؟!

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» 3995 إصابة كورونا في العراق آخر 24 ساعة
» وفاة لاعبة جمباز في حادث ماسأوي أثناء التدريب
» تراجع في أعداد مصابي كورونا بالسعودية
» متى تجوز صلاة الجمعة في المنزل ظهرًا.. الأزهر يجيب
» قبل الشتاء.. الصحة توجه مناشدة عاجلة للمواطنين
» 10 نصائح من" الناظر" لمنع حدوث موجة ثانية لكورونا
» حقن أول مسئول روسي بلقاح فيروس كورونا
» وسيلة جديدة للبحث عن الأثار الغارقة تحت المياه
» داعية: الإيمان لا يتحقق إلا بالحب
» سويسرا تزف بشرى للسعوديين
» وداعا لمضلات الفتن.. مشاري راشد يعلن اعتزال السياسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:37 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة