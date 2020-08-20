حوّل 500 مليون ريال خارج المملكة.. سقوط تشكيل عصابي بالرياض

20 أغسطس 2020 - 02:14 م

تمكن رجال الأمن بالسعودية من ضبط تشكيل عصابي بالرياض تخصص في تحويل الأموال خارج المملكة.

وصرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين تستروا عليهم ومكنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية عن الكريديس فقد تجاوزت المبالغ المالية التي تم تحويلها خلال العام الحالي الجاري، خمسمائة مليون ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال.

تم إيقاف جميع واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.