المالية تزف بشرى سارة للعاملين بالدولة

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مرتبات

مالية

صرف

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الأحد المقبل 23 أغسطس ولمدة 3 أيام.

وبحسب بيان سابق من الوزارة، تم تقسيم صرف المرتبات للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام من كل شهر، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وقررت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.


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